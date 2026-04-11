Otežano ponovno otvaranje plovnog puta Iran ne može da locira mine u Ormuskom moreuzu, SAD strahuju da je to za njih nemoguća misija

Sjedinjene Američke Države tvrde da Iran nije u mogućnosti da u potpunosti otvori Ormuski moreuz za međunarodni brodski saobraćaj, jer ne može da locira sve mine koje je ranije postavio u tom području, niti ima kapacitet da ih ukloni, objavio je "Njujork tajms".

Prema navodima američkih zvaničnika, mine su postavljene u okviru iranskih aktivnosti u vezi sa pojačanim tenzijama i sukobom sa SAD i Izraelom, što je dovelo do ozbiljnog smanjenja pomorskog saobraćaja i rasta cena energenata na globalnom tržištu. U izveštaju se navodi da je Iran koristio male čamce za postavljanje mina, ali da nije jasno da li su tačno zabeležene njihove lokacije, kao i da su se neke mine možda pomerile, što dodatno otežava njihovo uklanjanje.