(Video) Derbi Prve novosadske lige: ŽSK siguran protiv Proletera

U derbiju 21. kola Prve novosadske fudbalske lige, ŽSK iz Žablja ostvario je ubedljivu pobedu nad ekipom Proletera 1951 sa Slane bare rezultatom 4:1 (1:1) i tako napravio veliki korak ka plasmanu u baraž za Vojvođansku ligu Jug.

Domaći tim je od samog starta nametnuo visok ritam igre, uz agresivan presing koji je gostima pravio velike probleme. Ipak, uprkos inicijativi ŽSK-a, prvi su do prednosti stigli Novosađani. Nakon brze polukontre, u 25. minutu precizan je bio Boško Papović za vođstvo Proletera. Radost gostiju nije dugo trajala. Već u 29. minutu Marko Isakovski vraća stvari na početak, iskoristivši dobru akciju domaćih za 1:1. Do odlaska na odmor ŽSK je imao još nekoliko izglednih