Demonstracije u Tel Avivu protiv vlade i rata sa Iranom

Stotine antivladinih demonstranata okupilo se danas na Trgu Habima u Tel Avivu, na protestima protiv vlade i rata sa Iranom, a na protestima je broj učesnika ograničen na 1.000, zbog bezbednosnih ograničenja koja su uvedena zbog rata u Iranu.

Protest koji protiče mirno obezbeđuje nekoliko desetina policajaca, prenosi Tajms of Izrael. Učesnici protesta su uglavnom članovi i pristalice levičarskih grupa koje se protive ratu u Iranu, kao i pripadnici drugih organizacija koje protestuju protiv navodne korupcije izraelskog premijera Bennjamina Netanjahua i pokušaja njegove vlade da reformiše pravosuđe i oslobodi ultraortodoksne studente ješive od vojne službe. Demonstranti u narandžastim kombinezonima i