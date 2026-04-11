Episkop toplički Petar služiće na Vaskrs ponoćnu liturgiju u Hramu Svetog Save

Vikarni episkop toplički Petar služiće u Hramu Svetog Save vaskršnju arhijerejsku liturgiju koja će početi u ponoć, dok će jutarnju liturgiju, sa početkom u 9.00 sati, služiti vikarni episkop moravički Tihon.

Svi vernici koji Vaskrs proslavljaju julijanskom kalendaru večeras će uoči ponoćne liturgije, u 23.00 sata, moći u Hramu Svetog Save da prisustvuju iznošenju i deljenju blagodetnog ognja koji će iz Jerusalima sa Hristovog groba stići u Beograd. Arhijerej, koji će prevoditi ponoćnu liturgiju, Blagodatnim ognjem upaliće prvu sveću kako bi tim svetim plamenom svi prisutni vernici upalili svoje sveće.