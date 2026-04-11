Krkobabić, Linta i Marković uputili SPC, patrijarhu i vernicima čestitke za Vaskrs

Ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a Milan Krkobabić, predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta i potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma uputili su danas, povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa, čestitke patrijarhu i sveštenstvu i monaštvu SPC, kao i svim vernicima.

Krkobabić je poželeo svima koji Vaskrs proslavljaju po julijanskom kalendaru mir, zdravlje, ljubav, sreću i slogu. "Neka dan Hristovog Vaskrsenja u domove vernika, pre svega, donese mir i zdravlje, ljubav, sreću i slogu. Samo uz veliko neophodno strpljenje, maksimalno međusobno razumevanje, poverenje i spremnost na dijalog, kao i međugeneracijsku solidarnost, moći ćemo da odolimo svim iskušenjima savremenog sveta, koji, nažalost, danas nisu mali", naveo je