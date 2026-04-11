Tramp: Ne treba nam rezervni plan, Ormuski moreuz biće otvoren sa ili bez Irana

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije potreban "rezervni plan" ukoliko mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu ne budu uspešni. "Ne treba vam rezervni plan.

Vojska je poražena. Njihova vojska je nestala. Degradirali smo skoro sve. Imaju vrlo malo raketa. Imaju vrlo malo proizvodnih kapaciteta. Snažno smo ih udarili", rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu, uoči puta za Šarlotsvil u Virdžiniji, prenosi američki portal Hil. Na pitanje da li će današnji razgovori biti jedina prilika da se posreduje u okončanju rata, Tramp je rekao: "Ne znam, ne mogu vam reći. Moram da vidim šta će se desiti sutra". On je rekao da