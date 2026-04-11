Danas je Velika subota: Vernici obeležavaju poslednji dan posta

Danas pravoslavni vernici obeležavaju Veliku subotu, poslednji dan Nedelje stradanja i smrti.

Velika subota je trenutak kada se završavaju sve pripreme za Uskrs. Iako je dan obeležen tišinom i mirnim zadržavanjem, u fokusu su rituali, običaji i svakodnevni poslovi koji prate prelaz iz žalosti u radost. Dan žalosti i završetak priprema Velika subota se u narodu još naziva strasna subota, zavalita ili dugačka subota, što upućuje na duge Hristove muke na raspeću. Ovi nazivi su kroz vekove podsećali vernike da se dobro delo i pažnja prema drugima smatraju