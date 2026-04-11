Šta Vučić poručuje na Veliku subotu?

Aleksandar Vučić, predsednik Srtbije, uputio je poruku građanima na Veliku subotu.

Vučić je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografiju sa porukom. „Ponosan na Srbiju i sve što smo zajedno izgradili i uradili. Neophodno nam je jedinstvo da još snažnije idemo napred!“, glasi Vučićeva poruka. Danas pravoslavni vernici obeležavaju Veliku subotu, poslednji dan Nedelje stradanja i smrti. Velika subota je trenutak kada se završavaju sve pripreme za Uskrs. Iako je dan obeležen tišinom i mirnim zadržavanjem, u fokusu su rituali, običaji i