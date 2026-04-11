BLOG UŽIVO "Presudan trenutak za postizanje primirja": Održane dve runde pregovora SAD i Irana u Pakistanu

Libanski pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja u severnom Izraelu i na jugu Libana, dok su se sirene za uzbunu oglasile u nekoliko pograničnih zajednica zbog sumnje na napad dronovima. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije potreban "rezervni plan" ukoliko mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu ne budu uspešni.

Katar će od sutra ponovo u potpunosti otvoriti pomorski saobraćaj za sve vrste plovila u dnevnom terminu, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja te zemlje, uz napomenu da ostaju na snazi posebna pravila za ribarske brodove. Ministarstvo saobraćaja Katara saopštilo je u objavi na društvenoj mreži X da će pomorski saobraćaj biti u potpunosti obnovljen od nedelje, 12. aprila 2026. godine, u vremenu od 6.00 do 18.00 časova po lokalnom vremenu. Katarsko Ministarstvo je