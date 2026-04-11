BLOG UŽIVO "Presudan trenutak za postizanje primirja": Počeli američko-iranski pregovori u Pakistanu

Libanski pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja u severnom Izraelu i na jugu Libana, dok su se sirene za uzbunu oglasile u nekoliko pograničnih zajednica zbog sumnje na napad dronovima. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije potreban "rezervni plan" ukoliko mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu ne budu uspešni.

Premijer Libana Navav Salam saopštio je danas da je odložio planiranu posetu Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim nacijama kako bi ostao u Bejrutu i nadgledao rad vlade usled aktuelnih unutrašnjih okolnosti. Salam je naveo da je odluku doneo zbog potrebe da lično prati situaciju u zemlji. "U svetlu tekućih unutrašnjih okolnosti odlučio sam da odložim put u Ujedinjene nacije i Sjedinjene Američke Države kako bih nadgledao rad vlade ovde u Bejrutu", napisao