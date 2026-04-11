BLOG UŽIVO "Presudan trenutak za postizanje primirja": Prva runda pregovora SAD i Irana u Pakistanu završena

Libanski pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja u severnom Izraelu i na jugu Libana, dok su se sirene za uzbunu oglasile u nekoliko pograničnih zajednica zbog sumnje na napad dronovima. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije potreban "rezervni plan" ukoliko mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu ne budu uspešni.

Stotine antivladinih demonstranata okupilo se danas na Trgu Habima u Tel Avivu na protestima protiv vlade i rata sa Iranom, a na protestima je broj učesnika ograničen na 1.000 zbog bezbednosnih ograničenja koja su uvedena zbog rata u Iranu. Protest koji protiče mirno obezbeđuje nekoliko desetina policajaca, prenosi Tajms of Izrael. Učesnici protesta su uglavnom članovi i pristalice levičarskih grupa koje se protive ratu u Iranu, kao i pripadnici drugih organizacija