Rat u Ukrajini: Uskršnje primirje koje je proglasio Putin trebalo bi da počne danas

Uskršnje primirje između Rusije i Ukrajine, koje je proglasio predsednik Rusije Vladimir Putin, trebalo bi da počne danas u 16 sati po ruskom vremenu i da traje 32 sata.

Kremlj je saopštio da je ruskim snagama naloženo da budu spremne da spreče bilo kakve provokacije neprijatelja tokom uskršnjeg primirja, kao i bilo kakve agresivne akcije. Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski objavio je na Telegram da će Ukrajina poštovati primirje i da će delovati samo recipročno. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak da je primirje za Uskrs humanitarnog karaktera jer se radi o svetom prazniku kako za Ruse, tako i za ukrajinski