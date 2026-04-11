Uspešno sletanje u okean – Gotova misija Artemis II!

Završena je misija Artemis II koja je korak bliže povratku čoveka na tlo Meseca.

Četvoro astronauta, Rid Vajzmen, Viktor Glover, Kristina Koh i Džeremi Hansen, su deset dana bili van Zemlje, obišli su jednu orbitu oko Meseca, oborili rekord po udaljenosti od Zemlje jedne ljudske posade i danas, 11. aprila 2026. godine, su se vratili na Zemlju. Oko 1:54 su astronauti ušli u atmosferu i izgubili, po planu, komunikaciju sa Hjustonom na šest minuta. U 2:00 je komunikacija ponovo uspostavljena, a prethodno je letelica prošla naopasniji deo ulaska u