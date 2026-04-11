Bajernova mašinerija je nezuastavljiva: Petardom protiv Sankt Paulija oboren rekord svih vremena

Kurir pre 3 sata
Bajernova mašinerija je nezuastavljiva: Petardom protiv Sankt Paulija oboren rekord svih vremena

Najpre je Džamal Musijala u devetom minutu postigao 101. gol Bajerna u sezoni i tako izjednačio rekord koji je postavio tim Bajerna iz sezone 1971/72, a potom je Leon Gorecka u 53. minutu i oborio taj rekord.

Tim iz Minhena je do kraja meča postigao još tri gola i tako stigao do brojke od 105 golova, pet kola pre kraja. Pored oborenog rekorda, Bajern je ovim trijumofom povećao prednost u odnosu na Borusiju Dortmund na 12 bodova. Fudbaleri Bajerna će naredne sedmice prvo dočekati Real Madrid u revanš meču četvrtfinala Lige šampiona, a potom će ugostiti Štutgart u Bundesligi. (Beta)
