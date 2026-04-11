Pretresi na severu Crne Gore: U Bijelom Polju i Rožajama oduzeto oružje i municija, procesuirano dvoje

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ izvršili su pretrese na dve lokacije, u Rožajama i Bijelom Polju, i tom prilikom pronađeno je nekoliko komada oružja i municije.

U Rožajama je kod lica R.K. pronađen pištolj marke CZ 99, kalibra 9 mm, kao i 13 komada municije, bez važeće dokumentacije. O događaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji se izjasnio da se u radnjama ovog lica ne stiču elementi krivičnog dela. „Protiv R.K. će, u zakonom predviđenom roku, biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, dok će za oduzeto oružje biti pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim organom sa