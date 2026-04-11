Istorija ispisana! Artemis II se vratio na Zemlju, ceo svet gledao spektakl u Tihom okeanu - "Sledeći je Mars!" (video)

Mondo pre 1 sat  |  Jovana Radovanović
Istorijska NASA misija " Artemis II" uspešno je završena povratkom na Zemlju nakon desetodnevnog leta tokom kojeg je četvoročlana posada - prvi put od 1972. godine - kružila oko Meseca i tom prilikom stigla do najdalje tačke nego iko pre.

Posada letelice "Orion" sletela je u Tihi okean u 2.07 sati nedaleko od obale San Dijega. Dočekali su ih tim NASA i američka vojska. Predsednik SAD Donald Tramp čestitao članovima posade na uspehu. "Čitavo putovanje je bilo spektakularno, sletanje je bilo savršeno i, kao predsednik Sjedinjenih Država, ne mogu biti ponosniji! Radujem se što ću vas sve uskoro videti u Beloj kući. Ponovo ćemo to uraditi, a onda, sledeći korak - Mars! Predsednik DONALD Dž. TRAMP",
