NASA objavila detalje: Orion noćas ulazi u atmosferu na 2.700 stepeni, evo kako će izgledati izvlačenje posade

NASA misija "Artemis II" završava se večeras povratkom na Zemlju, nakon desetodnevnog leta tokom kojeg je četvoročlana posada kružila oko Meseca - prvi put još od 1972. godine.

Četvoročlana posada letelice Orion završava svoju misiju oko Meseca i planirano je da sleti u okean nedaleko od obale San Dijega. Spuštanje je zakazano za subotu u 2:07 ujutru po našem vremenu. NASA je pažljivo testirala "Orionovu" rutinu spuštanja - i podelila je neke detalje. Astronautkinja Kristina Koh će biti prva koja će biti izvučena iz "Integritija" - ime koje je posada dala kapsuli "Orion" - zatim Viktor Glover, a zatim Džeremi Hansen. Komandant broda Rid