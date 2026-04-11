Američko-iranski pregovori u Pakistanu nastavljaju se duboko u noć

Pregovori između SAD i Irana koji su počeli danas uz posredovanje Pakistana u Islamabadu o okončanju šetonedeljnog rata nastavljeni su večeras posle ponoći po lokalnom vremenu, prenose iranski mediji.

Ukupan ton i izgledi za pregovore ostali su uglavnom pozitivni, preneli su pakistanski izvori američkoj televizijskoj mreži Si-En-En (CNN) ali kamen spoticanja ostaje oko kontrole nad Ormuskim moreuzom. Izvor blizak teheranskom pregovaračkom timu ranije je rekao za CNN da su SAD uputile "neprihvatljive zahteve" oko moreuza i nekoliko drugih pitanja. Američka delegacija koju predvodi potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) sastala se sa iranskom delegacijom