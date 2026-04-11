AMSS: Umereniji saobraćaj, opasnost od poledice u planinskim predelima

Na putevima u planinskim predelima tokom noći i jutra postoji opasnost od poledice, posebno na prevojima i preko mostova, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). Očekuje se nešto umereniji saobraćaj u odnosu na predhodne dane. Vožnja može biti usporena na deonicama na kojima su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Ni na na putničkim ni na teretnim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.