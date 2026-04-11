Dan uoči "najvažnijih izbora u novijoj mađarskoj istoriji": Intenzivno i u foto-finišu kampanje

Mađarska se priprema za sutrašnje parlamentarne izbore koji bi mogli odrediti dalji pravac te zemlje, ali i čitave Evropske unije.

Prvi put posle 16 godina, režim Viktora Orbana, čvrstorukaša i ikone globalne desnice, dobio je ozbiljnog rivala – nekadašnjeg saradnika Petera Mađara, lidera opozicione stranke Tisa. U Mađarskoj je atmosfera referendumska, a sve prati reporterka N1 Ksenija Pavkov u Budimpešti. Prema njenim rečima, u Mađarskoj nema predizborne tišine, pa je intenzivno i u samom foto-finišu kampanje. Viktor Orban večeras ima završni skup u Budimu, iako glavni grad tradicionalno