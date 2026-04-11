Na današnji dan, 11. april: Ubijen Slavko Ćuruvija, počela izgradnja Novog Beograda...

Na današnji dan dogodilo se: 1514. Umro je Donato Bramante, italijanski arhitekt. Poslednjih 15 godina života proveo je radeći za pape Aleksandra VI i Julija II. Njegovo delo je imalo presudan uticaj na arhitekturu Visoke renesanse. 1689. Krunisan je engleski kraljevski par Vilijam III Oranski i Meri II. Tokom njihove vladavine doneto je nekoliko važnih odredaba i zakona - Deklaracija prava, Akt tolerancije. 1713. Utrehtskim mirom okončan je "rat za špansko