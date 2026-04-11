Odbrana struke: VSS da zaštiti sudije Jelenu Zimonjić i Darka Raškovića od tabloida

Neformalno udruženje sudija i tužilaca "Odbrana struke" osudilo je danas javne i medijske napade na sudije Višeg suda u Kragujevcu Jelenu Zimonjić i Darka Raškovića.

Sudije Zimonjić i Rašković odbili su žalbu Srpske napredne stranke da se ponove izbori na jednom biračkom mestu u Aranđelovcu, nakon čega su ih pojedini tabloidi nazvali blokaderskim i objavili im slike. "Tabloidni mediji bez bilo kakve sankcije, omalovažavaju i vredjaju sudije, naročito one čija odluka očigledno ne odgovara političkim strukturama", saopštilo je Udruženje. Pozvalo je Visoki savet sudstva (VSS) da zaštiti sudije, njihovu nezavisnost, u skladu sa