Press: Jelica Minić o mogućnosti obustave sredstava EU za Srbiju

Pisanje briselskog portala Politiko da bi tenzije u odnosima Evropske unije i Srbije mogle da eskaliraju ukidanjem finansijskih sredstava i to u iznosu do 1,5 milijardi evra, treba ozbiljno razumeti, kaže Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Ona ističe da je međunarodni položaj Srbije ozbiljno ugrožen, te da o tome govori zabrinutost koje pokazuju i EU, ali i Ujedinjene nacije, Savet Evrope i OEBS.