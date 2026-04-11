(VIDEO) "Hjustone, ovde...": Oduševljenje pri povratku astronauta, "misija za celo čovečanstvo"

Četvoro astronauta koji su učestvovali u misiji NASA Artemis II oko Meseca bezbedno su se spustili u Tihi okean nakon besprekornog povratka.

Posada se sada nalazi na brodu za prihvat i oporavlja se od devetodnevnog putovanja koje ih je odvelo dalje od Zemlje nego bilo koje ljude u istoriji, piše BBC. Njihova svemirska kapsula Orion kretala se brzinom većom od 38.600 km/h kada je ušla u gornje slojeve Zemljine atmosfere, a njen toplotni štit bio je izložen temperaturama upola nižim od onih na površini Sunca. Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶 The Artemis II astronauts have splashed down