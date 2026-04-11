Picula: Obustava finansiranja Srbije iz fondova EU jedina poruka od koje Vučić strepi

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula objavio je danas da je obustava evropskog finansiranja Srbiji jedina poruka od koje predsednik Aleksandar Vučić strepi.

Picula je na Iksu napisao da su „jačanje represije nad građanima, gušenje medijskih sloboda, urušavanje pravosuđa i integriteta izbora razlozi da EU promeni ne samo narativ prema službenom Beogradu, nego pre svega politiku podilaženja Vučićevom režimu“. „Moguća obustava jasno kondicioniranih sredstva iz fondova EU jedina je poruka od koje on zaista strepi“, dodaje se u objavi. Evropska komisija (EK) razmatra ukidanje oko 1,5 milijardi evra sredstava EU namenjenih