Običaji i verovanje na Veliku subotu: SPC obeležava drugi dan hrišćanske žalosti posvećen sahrani Isusa Hrista

Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti posvećen sahrani Isusa Hrista i njegovom boravku u grobu pred vaskrsenje. Velika subota je jedina subota u godini kada se posti na vodi.

Hristos je, prema predanju, na Veliku subotu telom u grobu, a dušom u Adu razrušio vrata pakla. Prema verovanju, Isus je Veliku subotu proveo u Hadu (podzemlju), zbog čega vernici taj dan provode u molitvi i tišini. To je subota u kojoj je Isus Hristos pokazao da je došao kraj starom veku koji je bio obeležen svetkovanjem subotnjeg dana i otpočeo novi vek u kome se svetkuje dan njegovog Vaskrsenja. U subotu po raspeću na Veliki petak, dođoše prvosveštenici i