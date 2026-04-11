(Video) Topić upisao dabl-dabl u porazu Oklahome od Denvera, Jokić nije igrao

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu Oklahomu rezultatom 127:107 u meču NBA lige bez Nikole jokića na parketu. U timu gostiju sjajno je odigrao mladi Nikola Topić uz dabl-dabl učinak.

Reprezentativac Srbije i član Denvera Nikola Jokić propustio je utakmicu u kojoj su u oba tima igrali košarkaši sa manje minuta tokom sezone. Mladi srpski košarkaš i igrač Oklahome Nikola Topić zabeležio je 14 poena, 11 asisencija i dva skoka, uz šut iz igre 6/12 za 39 minuta na terenu. What a sequence 😳 pic.twitter.com/uI6bjD5yo0 — OKC THUNDER (@okcthunder) April 11, 2026 Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Jonas Valančijunas sa 23 poena i 17 skokova. Džulijan