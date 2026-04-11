Vučević očekuje izbore do kraja godine: Nije važan datum, nego društveni mir

Predsednik vladajuće Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je da očekuje parlamentarne izbore do kraja godine, ali da nije najvažniji datum izbora, već društveni mir.

"Svakako očekujem parlamentarne izbore do kraja godine. Da li će oni biti za tri ili šest meseci, verujte, manje je bitno. Ko se bavi politikom, mora biti spreman za izbore i za tri i za šest meseci, ako se ozbiljno bavite politikom", rekao je Vučević za RTS. On je istakao da datum izbora predsednik Republike i Vlada neće određivati spram trenutnog rejtinga neke stranke ili političke opcije ili interesa neke političke stranke ili koalicije, nego spram interesa