Podesta o pisanju Politika: Pažljivo pratimo sledeće korake koje će Srbija preduzeti

Portparolka Evropske komisije Ariana Podesta naglasila je da ova institucija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata EU.

Evropski portal Politiko objavio je informaciju da se Srbija suočava sa mogućnošću gubitka do 1,5 milijardi evra finansijskih sredstava EU, te da Evropska komisija razmatra da ih ukine zbog demokratskog nazadovanja i bliskih veza zemlje sa Rusijom. "Što se tiče Srbije, mi smo zabrinuti zbog nedavnog usvajanja pravosudnog zakonodavstva u Srbiji i pažljivo pratimo sledeće korake koje će Srbija preduzeti. Naravno, i dalje u potpunosti podržavamo Srbiju na njenom