Artemis II ulazi u najrizičniju fazu misije, povratak na Zemlju i sletanje u Tihi okean: „Sedam minuta užasa“

Artemis II ulazi u završnu i najrizičniju fazu misije – povratak na Zemlju i sletanje u Tihi okean, nakon deset dana provedenih u svemiru i putovanja dalje od bilo kog ljudskog leta u poslednjih pola veka.

Artemis II se vraća i sledi najzaahtevnij faza. Dan sletanja: Astronauti Reid Vajzman, Viktor Glover, Kristina Koh i kanadski astronaut Džeremi Hansen probudili su se u 11:35 po istočnom vremenu uz muziku i započeli pripreme za ulazak u Zemljinu atmosferu. Šta sledi: Letelica će ući u atmosferu brzinom oko 30 puta većom od brzine zvuka, a sletanje se očekuje oko 20:07 po lokalnom vremenu kod obale San Dijega. Pripreme u Kaliforniji: Američki mornarički brod „Džon