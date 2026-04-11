Džonsu pomešani sreća i tuga: Sijao zbog novog ugovora sa Partizanom, pa progovorio o Vujoševiću

Karlik Džons ostaje lider Partizana, a evo šta je poručio nakon što je zvanično objavljeno da je produžio ugovor.

Kao što je ranije najavila Nova.rs, Džons će i dalje biti u taboru Partizana, a na ime plate dobiti dva i po miliona evra neto godišnje. Džons ove sezone u Evroligi beleži 15,6 poena, 2,9 skokova i 4,5 asistencija u proseku na 14 odigranih utakmica. Posle meča, u kojem su crno-beli poraženi od Žalgirisa sa 83:74, Džouns je istakao zadovoljstvo zbog nastavka saradnje sa klubom, ali i priznao da su emocije pomešane zbog atmosfere u hali i tuge koja je obeležila veče