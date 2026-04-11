Meč karijere Nikole Topića: Zasijao u odsustvu dva MVP, oduševio sve VIDEO

Nikola Topić je dobio nešto više minuta u trenucima kada su dva od tri vodeća tima Zapadne konferencije odlučila da odmore igrače.

Denver je slavio sa 127:107, a odlično je priliku iskoristio Topić. On je odigrao deveti meč u NBA karijeri i stigao do dabl-dabl učinka. Srpski as je upisao 14 poena, 11 asistencija i dva skoka. Posebnu pažnju je privukla jedna trojka koja pokazuje da je njegov šut sve veća pretnja i da bi time mogao ozbiljno da unapredi napadački arsenal jer je poznato da je jedan od najboljih igrača u prodoru. Nik🎯la hits his target pic.twitter.com/0cifJH6HvZ Jonas Valančijunas