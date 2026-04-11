Picula: Obustava sredstava iz fondova EU jedina je poruka od koje Vučićev režim strepi. Odgovorila mu Ana Brnabić

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je da je moguća obustava sredstava iz fondova EU jedina poruka od koje Vučićev režim strepi.

"Jačanje represije nad građanima, gušenje medijskih sloboda, urušavanje pravosuđa i integriteta izbora su razlozi da EU promeni, ne samo narativ prema službenom Beogradu, nego pre svega politiku podilaženja Vučićevom režimu", napisao je Picula na društvenoj mreži X, prenosi N1. Moguća obustava jasno kondicioniranih sredstva iz fondova EU je, kako navodi, jedina poruka od koje on zaista strepi.