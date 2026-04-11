VIDEO Analiza Zvezdine pobede za plej-in: Batler dirigent, brinu Karter i Kalinić

Košarkaši Crvene zvezde uz muke su pobedili Asvel u gostima sa 93:106 i tako obezbedili mesto u plej-inu Evrolige drugu godinu zaredom.

Bio je to težak meč za crveno-bele, koji su ispustili 15 poena prednosti i dozvolili Asvelu da povede u trećoj deonici, ali su onda povukli Džered Batler, Čima Moneke i Džordan Nvora. Prednjačio je Batler, koji je u važnim trenucima izvodio magiju na terenu i na njegovim krilima je Zvezda obezbedila mesto među 10 najboljih ekipa u Evropi. Zvezdina defanziva ni u ovom meču nije bila na zavidnom nivou, ali zato šut za tri poena obe ekipe jeste (po 50% uspešnosti).