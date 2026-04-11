Malo je verovatno da će Moskva odobriti Kijevu duže primirje

Zelenski rekao da će Kijev poštovati uskršnji prekid vatre

Moskva verovatno neće odobriti Kijevu dugoročni prekid vatre, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. "Malo je verovatno da je u interesu Rusije da dozvoli Ukrajini da iskoristi dužu pauzu za pregrupisavanje, izgradnju utvrđenja, jačanje vojnih kapaciteta i pokretanje nove eskalacije", rekao je Mirošnik, prenosi agencija TASS. Mirošnik je istakao da, trenutno, dan i po Kijevu neće značiti apsolutno ništa. "Ali, bar ćemo pokušati