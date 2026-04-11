Siner i Alkaraz će odmeriti snage u finalu Monte Karla

Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale Mastersa u Monte Karlu, nakon što je danas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:1, 6:4. Meč je trajao sat i 23 minuta. Siner je drugi rangirani teniser sveta, dok je Zverev treći na ATP listi. Italijanski teniser je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu jednom brejkovao Zvereva, čime je ostvario ubedljivu pobedu i plasman u finale. Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se