Završena prva runda pregovora SAD i Irana

Prva faza pregovora između Irana i SAD uz posredovanje u Pakistanu okončana je, a delegacije su razmenile pisane predloge kako bi usaglasile stavove o postignutim dogovorima, javlja Al Jazeera pozivajući se na izvore.

Izvori bliski iranskoj delegaciji naveli su da je njihovo učešće u pregovorima usledilo nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država da oslobode zamrznutu iransku imovinu, što je bio jedan od zahteva Teherana u okviru plana od 10 tačaka. Sjedinjene Američke Države se za sada nisu oglasile povodom navoda da su pristale na oslobađanje tih sredstava. Iz iranske delegacije poručuju da se pregovori na nivou delegacija nastavljaju, uz nastojanja da se pronađu dodatni načini