Ministar Popović čestitao Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu ruskom Kirilu

Ministar Nenad Popović čestitao je danas Uskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i patrijarhu moskovskom i sve Rusije Кirilu, crkvenim velikodostojnicima, srpskom narodu i svim pravoslavnim hrišćanima, poželevši da praznik donese u domove mir, ljubav i radost.

Popović, koji je zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, naglasio je da je srpski narod, zajedno sa bratskim ruskim narodom, vekovima ostajao veran svojim duhovnim vrednostima, čuvajući svoj identitet i veru u najtežim vremenima, saopšteno je iz Vlade “Vaskrs je praznik pobede večnosti nad prolaznošću, života nad smrću i svetlosti nad tamom. I danas u našem narodu živi vera u pobedu dobra i uverenje da