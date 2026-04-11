Posada Artemisa II bezbedno se vratila kući nakon istorijskog puta oko Meseca
Astronauti misije Artemis II bezbedno su se vratili na Zemlju, čime je okončana njihova istorijska desetodnevna misija oko Meseca, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).
Posada se spustila u Tihi okean noćas u 00:07 GMT, a komandant Rid Vajzman je potvrdio da je njegov tim zdrav. “Ovo je početak nove ere u istraživanju svemira”, saopštila je Američka svemirska agencija NASA nakon povratka posade. Četvoro astronauta je “srećno i zdravo”, rekao je zvaničnik NASA na konferenciji za novinare. Posada Artemisa II uspešno se vratila u atmosferu nakon šestominutnog prekida komunikacije, kapsula je 24 sekunde po ulasku u atmosferu izgubila