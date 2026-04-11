Veliki broj vernika okupio se da dočeka spuštanje Blagodetnog ognja u Hramu Svetog groba

Izraelske vlasti su posle proglašenja dvonedeljnog primirja u američko-izraelskom ratu protiv Irana prošlog utorka ponovo otvorile sveti kompleks u Jerusalimu nakon što je 40 dana bio zatvoren.

Zbog tenzija na Bliskom istoku policajci su raspoređeni da čuvaju godišnju ceremoniju spuštanja Blagodatnog ognja u jerusalimski Hram Svetog groba. Tokom proslave za vernike koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru prošle nedelje prilaz svetom kompleksu je bio ograničen. Na Veliku subotu, u Jerusalimu, na bogosluženju uoči pravoslavnog Vaskrsa, svake godine već vekovima, u Crkvi Svetog groba (Hram vaskrsenja Hristovog) sa neba silazi Blagodatni oganj, plamen