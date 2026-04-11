Jokić pred ispadanjem iz MVP trke, sve se rešava u poslednjem kolu

Košarkaš Denver nagetsa Nikola Jokić moraće da odigra minimum 15 minuta u poslednjem meču u regularnom delu sezone kako bi imao mogućnost da postane MVP.

Kako se regularni deo NBA sezone završava u nedelju, pažnja se polako usmerava ka plej-ofu i tradicionalnoj trci za godišnje nagrade. Ipak, ostalo je još nekoliko važnih nedoumica, poput one da li će Nikola Jokić uopšte ispuniti uslove za konkurisanje. Zbog pravila NBA lige o minimumu od 65 odigranih utakmica, više povređenih zvezda — među kojima su Lebron Džejms, Kejd Kaningem, Janis Adetokumbo i Stef Kari — već je ostalo bez prava na individualna priznanja u