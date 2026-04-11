Toronto i dalje mora da brine o šestom mestu, Njujork siguran kod kuće

Džejlen Branson postigao je 29 poena, Karl-Entoni Tauns je dodao 22 poena i deset skokova, a Njujork niksi su pobedom nad Toronto reptorsima 112:95 obezbedili treće mesto u Istočnoj konferenciji, uz 13. uzastopni trijumf u međusobnim duelima.

Niksi su ovom pobedom stigli do učinka 53–28 u utakmici koja bi mogla da bude uvertira za duel u prvoj rundi plej-ofa. Njujork je ostao bez šanse da se domogne drugog mesta nakon što je Boston savladao Nju Orleans, dok je ekipa Darka Rajakovića trenutno šesta na Istoku, nakon prekida serije od dve pobede. Filadelfija i Orlando međutim imaju isti skor kao Torono i mogli bi da ih prestignu nakon poslednjeg kola. Branson je šutirao 12 od 18 iz igre, dok je Tauns bio