Vaskršnje primirje u Ukrajini – kada tišina stupa na snagu

Rat u Ukrajini – 1.508. dan. Od 16 časova do kraja nedelje 12. aprila na Vaskrs, u Ukrajini će biti na snazi primirje, prema odluci vrhovnog komandanta Rusije Vladimira Putina.

UN proglasile najsmrtonosnije oružje za civile u Ukrajini Dronovi kratkog dometa postali su najsmrtonosnije oružje protiv ukrajinskih civila tokom proteklog meseca, navodi se u izveštaju Misije UN za posmatranje ljudskih prava u Ukrajini (HRMMU). Napominje se da je u martu 2026. godine broj civilnih žrtava u Ukrajini povećan za 49 odsto u poređenju sa februarom. Tokom meseca, posmatrači su zabeležili najmanje 211 smrtnih slučajeva i još 1.206 povreda, što je