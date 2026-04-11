Vučević za RTS: Nije najvažniji datum izbora, ne možemo rušiti kuću dok duvaju orkanski vetrovi

Očekujem parlamentarne izbore do kraja godine – da li će oni biti za tri ili šest meseci, manje je bitno, poručuje savetnik predsednika Republike Miloš Vučević. Naglašava i da nije datum izbora najvažniji, već društveni mir.

Miloš Vučević kaže da nije definisan tačan datum izbora, budući da još nije došlo do dogovora. "Ono što je najvažnije za građane Srbije da razumeju – datum izbora neće predsednik Republike i Vlada određivati spram trenutnog rejtinga neke stranke ili političke opcije ili interesa neke političke stranke ili koalicije, nego spram interesa građana i države. Pitanje je šta je bolje za nas u odnosu na sve što se dešava na geopolitičkoj sceni, jer neko mora da se bavi da