BLISKOISTOČNI SUKOB: Pregovori SAD i Irana u Islamabadu; Kroz Ormuski moreuz prošlo nekoliko brodova

TEHERAN, VAŠINGTON - Delegacije Irana i SAD stigle su u Islamabad gde se očekuju pregovori dve strane o okončanju sukoba. Delegaciju SAD predvodi potpredsednik Džej Di Vens. Premijer Pakistana Šehbaz Šarif ocenio je da su pregovori presudan trenutak za postizanje trajnog primirja na Bliskom istoku.

Delegacija Irana, predvođena predsednikom parlamenta Kalibafom, stigla je u Islamabad gde će se održati pregovori između Irana i SAD, javlja Rojters pozivajući se na iranske državne medije. Ranije je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da vođenje pregovora o okončanju sukoba zavisi od toga da li Sjedinjene Američke Države ispunjavaju obaveze u vezi sa prekidom vatre na svim frontovima, posebno u Libanu. Delegaciju SAD predvodi