UKRAJINSKA KRIZA: Stupilo na snagu uskršnje primirje u ratu koje je proglasio Putin

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.508. dan. Uskršnje primirje u ratu u Ukrajini, koje je proglasio predsednik Rusije Vladimir Putin stupilo je danas na snagu.

Uskršnje primirje stupilo je na snagu u 16.00 sati po moskovskom, odnosno 15.00 sati po srednjeevropskom vremenu, a trajaće do kraja dana u nedelju. Putin je uskršnje primirje proglasio u četvrtak, a u saopštenju Kremlja je navedeno da Moskva očekuje da će ukrajinska strana slediti ruski primer u vezi sa uskršnjim primirjem. Navedeno je da je Putin takođe naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore