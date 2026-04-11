Delegacije SAD i Irana doputovale u Pakistan na pregovore

Potpredsednik SAD Džej Di Vens i američka delegacija doputovali su jutros u Islamabad, prenosi Bi-Bi-Si (BBC) pozivajući se ne izvor iz vazduhoplovstva.

U razgovorima sa iranskom delegacijom kasnije u toku dana Vens će učestvovati zajedno sa specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Vens i njegov tim pregovarača krenuli su juče iz SAD za Pakistan, a neposredno pre nego što je otišao, potpredsednik je novinarima rekao da se raduje pregovorima, ali je upozorio da SAD neće biti srećne zbog pokušaja Irana da ih izigra. Iranska delegacija takođe je doputovala rano jutros u Islamabad, prenosi AP. Na