U Libanu broj žrtava u izraelskim vazdušnim napadima premašio 2.000 ljudi

U izraelskim vazdušnim napadima u Libanu poginulo je 2.020 ljudi od početka rata između šiitskog pokreta Hezbolaha i Izraela 2. marta, saopštilo je danas libansko Ministarstvo zdravlja.

Taj najnoviji bilans uključuje 248 poginulih žena, 165 dece i 85 medicinskih i spasilačkih radnika, kao i 6.436 ranjenih. Izraelski napadi na Liban nastavljeni su nakon što je američki predsednik Donald Tramp (Trump) prihvatio 8. aprila kasno uvečepakistanski predlog o dvonedeljnom primirju tokom kojeg se očekuju pregovori između dve strane i potpuno otvaranje Ormuskog moreuza. Izrael je 2. marta počeo da gađa jug Libana gde veruje da se nalazi uporište šiitskog,