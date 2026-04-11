Janaj u Beogradu sa šalom Partizana: "Ne znam da li bi Vasa postojao da nije Duška"

Prvi čovek Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj posmatrao je uživo sinoćnji evroligaški duel između Partizana i Žalgirisa u Beogradu, koji je protekao u znaku odavanja počasti velikanu srpske košarke Duška Vujoševića, koji je sredinom nedelje preminuo posle duge bolesti u 67. godini života.

Kao veliki zaljubljenik u košarku, Janaj je našao za shodno da dođe u Beograd i isprati košarkašku utakmicu koja se ticala i njegovog Hapoela, budući da je nasuprot Partizana bio Žalgiris, glavni konkurent za plej-of. "Da, on je bio ogromna figura i na kraju krajeva treba svi da cenimo košarkašku zajednicu i porodicu. On je jedno od velikih imena koje je pomoglo da se izgradi srpska košarka. Znate, u svom timu imam veoma dobrog srpskog igrača. Ne znam da li bi