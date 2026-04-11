Američka delegacija u pregovorima pristala da odmrzne iransku imovinu, Bela kuća to demantuje

Američka delegacija u pregovorima u Islamabadu pristala je na odmrzavanje iranske imovine, ali iranska delegacija traži uveravanja po ovom pitanju, izjavio je danas izvor za iransku agenciju Tasnim.

"Kao rezultat pritiska i konsultacija, američka strana je pristala da oslobodi zamrznutu imovinu Irana i objavila je da je dovela tim u Islamabad da se konsultuje o finansijskim pitanjima, kako bi dve strane mogle da dođu do zaključka u tom pogledu", rekao je izvor. On je naglasio da s obzirom na istoriju prethodnih pogrešnih izjava Amerike i nepoštovanja obaveza i njihovog ponovljenog opstruiranja transfera zamrznute imovine Irana, iranska strana traži načine da